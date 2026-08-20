Rubrik Aktie News: Rubrik am Abend im Minusbereich

Um 20:26 Uhr ging es für die Rubrik-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 1,3 Prozent auf 98,49 USD. Die Rubrik-Aktie gab in der Spitze bis auf 97,69 USD nach. Bei 99,72 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der Rubrik-Aktie belief sich zuletzt auf 183'252 Aktien.

Bei 106,39 USD erreichte der Titel am 15.08.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Rubrik-Aktie somit 7,43 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 42,27 USD ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 57,08 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Rubrik-Aktie.

2026 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Rubrik am 04.06.2026. Rubrik hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,21 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,53 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite standen 387.07 Mio. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 278.48 Mio. USD umgesetzt.

Voraussichtlich am 27.08.2026 dürfte Rubrik Anlegern einen Blick in die Q2 2027-Bilanz gewähren. Rubrik dürfte die Q2 2028-Ergebnisse Experten zufolge am 14.09.2027 präsentieren.

Beim Gewinn 2027 gehen Experten vorab davon aus, dass Rubrik ein EPS in Höhe von 0,311 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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