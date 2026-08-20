Rubrik Aktie News: Rubrik am Donnerstagnachmittag leichter

Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 0,1 Prozent auf 99,65 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Rubrik-Aktie bisher bei 97,69 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 99,72 USD. Bisher wurden via New York 42'963 Rubrik-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 15.08.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 106,39 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 6,76 Prozent über dem aktuellen Kurs der Rubrik-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 11.04.2026 (42,27 USD). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 57,58 Prozent.

Im Jahr 2026 erhielten Rubrik-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Am 04.06.2026 hat Rubrik die Kennzahlen zum am 30.04.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,21 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,53 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Rubrik im vergangenen Quartal 387.07 Mio. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 38,99 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Rubrik 278.48 Mio. USD umsetzen können.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2027 dürfte Rubrik am 27.08.2026 präsentieren. Die Veröffentlichung der Rubrik-Ergebnisse für Q2 2028 erwarten Experten am 14.09.2027.

Der Gewinn 2027 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,311 USD je Rubrik-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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