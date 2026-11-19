Die Rubrik-Aktie stand in der New York-Sitzung um 20:26 Uhr 4,9 Prozent im Plus bei 115,42 USD. Im Tageshoch stieg die Rubrik-Aktie bis auf 123,45 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 115,14 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 315'401 Rubrik-Aktien.

Bei 139,84 USD erreichte der Titel am 29.10.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Rubrik-Aktie mit einem Kursplus von 21,16 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 11.04.2026 (42,27 USD). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Rubrik-Aktie 173,05 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Rubrik-Aktie. Die Bilanz zum am 31.07.2026 abgelaufenen Quartal legte Rubrik am 27.08.2026 vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,30 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,49 USD erwirtschaftet worden. Im abgelaufenen Quartal hat Rubrik 427.26 Mio. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 37,89 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 309.86 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Am 30.11.2026 dürfte die Q3 2027-Bilanz von Rubrik veröffentlicht werden. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2028 rechnen Experten am 09.12.2027.

Experten gehen davon aus, dass Rubrik im Jahr 2027 0,504 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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