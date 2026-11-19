Um 16:28 Uhr konnte die Aktie von Rubrik zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 11,0 Prozent auf 122,05 USD. Bei 123,45 USD markierte die Rubrik-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 115,14 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 148'773 Rubrik-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 139,84 USD. Dieser Kurs wurde am 29.10.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Rubrik-Aktie mit einem Kursplus von 14,58 Prozent wieder erreichen. Bei 42,27 USD fiel das Papier am 11.04.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 65,37 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenausschüttung für Rubrik-Aktionäre betrug im Jahr 2026 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen. Rubrik liess sich am 27.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,30 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Rubrik -0,49 USD je Aktie generiert. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Rubrik im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 37,89 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 427.26 Mio. USD. Im Vorjahresviertel waren 309.86 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Am 30.11.2026 werden die Q3 2027-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten erwarten die Q3 2028-Kennzahlen am 09.12.2027.

Der Gewinn 2027 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,504 USD je Rubrik-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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