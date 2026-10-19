Rubrik Aktie 134200812 / US7811541090
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19.10.2026 20:27:13
Rubrik Aktie News: Rubrik präsentiert sich am Abend stärker
Die Aktie von Rubrik gehört am Montagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Die Rubrik-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,7 Prozent auf 114,35 USD.
Die Rubrik-Aktie notierte im New York-Handel um 20:26 Uhr in Grün und gewann 1,7 Prozent auf 114,35 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Rubrik-Aktie bei 115,05 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 114,48 USD. Zuletzt wechselten 184'160 Rubrik-Aktien den Besitzer.
Am 07.10.2026 erreichte der Anteilsschein mit 127,89 USD ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Rubrik-Aktie derzeit noch 11,84 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 42,27 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (11.04.2026). Mit Abgaben von 63,03 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Rubrik-Aktie. Am 27.08.2026 äusserte sich Rubrik zu den Kennzahlen des am 31.07.2026 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei -0,30 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,49 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz wurden 427.26 Mio. USD gegenüber 309.86 Mio. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Rubrik wird die nächste Bilanz für Q3 2027 voraussichtlich am 03.12.2026 vorlegen.
Von Analysten wird erwartet, dass Rubrik im Jahr 2028 0,768 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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