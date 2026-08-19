Rubrik Aktie News: Rubrik am Mittwochabend im Minusbereich

Die Rubrik-Aktie wies um 20:26 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 99,95 USD abwärts. In der Spitze büsste die Rubrik-Aktie bis auf 96,39 USD ein. Bei 101,31 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via New York 199'786 Rubrik-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 15.08.2026 erreichte der Anteilsschein mit 106,39 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Rubrik-Aktie ist somit 6,44 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 11.04.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 42,27 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 57,71 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Rubrik-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Die Zahlen des am 30.04.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Rubrik am 04.06.2026. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,21 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,53 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 387.07 Mio. USD – ein Plus von 38,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Rubrik 278.48 Mio. USD erwirtschaftet hatte.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2027 dürfte Rubrik am 27.08.2026 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2028-Bilanz auf den 14.09.2027.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2027 0,310 USD je Aktie in den Rubrik-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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