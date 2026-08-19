Rubrik Aktie News: Rubrik am Mittwochnachmittag mit Kursverlusten

Der Rubrik-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 16:28 Uhr verlor das Papier 3,6 Prozent auf 96,97 USD. Die Rubrik-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 96,47 USD ab. Bei 101,31 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 77'162 Rubrik-Aktien den Besitzer.

Bei 106,39 USD erreichte der Titel am 15.08.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 9,71 Prozent über dem aktuellen Kurs der Rubrik-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 11.04.2026 auf bis zu 42,27 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Rubrik-Aktie liegt somit 129,41 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Rubrik-Aktionäre gab es im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden. Die Zahlen des am 30.04.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Rubrik am 04.06.2026. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,21 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,53 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 38,99 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 387.07 Mio. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 278.48 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2027-Finanzergebnisse wird am 27.08.2026 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2028-Bilanz am 14.09.2027.

Experten gehen davon aus, dass Rubrik im Jahr 2027 0,310 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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