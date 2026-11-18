Die Aktie legte um 20:26 Uhr in der New York-Sitzung 8,6 Prozent auf 109,29 USD zu. Den Tageshöchststand markierte die Rubrik-Aktie bei 109,66 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 102,17 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 158'220 Rubrik-Aktien umgesetzt.

Bei 139,84 USD markierte der Titel am 29.10.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 27,95 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Rubrik-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 11.04.2026 auf bis zu 42,27 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Rubrik-Aktie damit 158,55 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Rubrik-Aktie. Rubrik liess sich am 27.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,30 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Rubrik ein EPS von -0,49 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Rubrik im vergangenen Quartal 427.26 Mio. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 37,89 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Rubrik 309.86 Mio. USD umsetzen können.

Rubrik dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2027 voraussichtlich am 30.11.2026 präsentieren. Am 09.12.2027 wird Rubrik schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2028 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Rubrik-Aktie in Höhe von 0,504 USD im Jahr 2027 aus.

Redaktion finanzen.ch

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