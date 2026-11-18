Die Rubrik-Aktie notierte im New York-Handel um 16:28 Uhr in Grün und gewann 6,4 Prozent auf 107,10 USD. Die Rubrik-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 107,46 USD aus. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 102,17 USD. Zuletzt wechselten 46'596 Rubrik-Aktien den Besitzer.

Am 29.10.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 139,84 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Rubrik-Aktie ist somit 30,57 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei einem Wert von 42,27 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (11.04.2026). Der aktuelle Kurs der Rubrik-Aktie ist somit 60,53 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Zuletzt erhielten Rubrik-Aktionäre im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus. Am 27.08.2026 äusserte sich Rubrik zu den Kennzahlen des am 31.07.2026 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,30 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,49 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Rubrik in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 37,89 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 427.26 Mio. USD im Vergleich zu 309.86 Mio. USD im Vorjahresquartal.

Mit der Q3 2027-Bilanzvorlage von Rubrik wird am 30.11.2026 gerechnet. Einen Blick in die Q3 2028-Bilanz können Rubrik-Anleger Experten zufolge am 09.12.2027 werfen.

Den erwarteten Gewinn je Rubrik-Aktie für das Jahr 2027 setzen Experten auf 0,504 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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