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18.09.2026 20:27:13

Rubrik Aktie News: Rubrik am Abend tiefer

Rubrik Aktie News: Rubrik am Abend tiefer

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Rubrik. Der Rubrik-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 3,0 Prozent auf 104,63 USD.

Rubrik
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Die Rubrik-Aktie stand in der New York-Sitzung um 20:26 Uhr 3,0 Prozent im Minus bei 104,63 USD. Das Tagestief markierte die Rubrik-Aktie bei 103,20 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 109,00 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Rubrik-Aktien beläuft sich auf 167'378 Stück.

Am 18.09.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 109,00 USD an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Rubrik-Aktie somit 4,01 Prozent niedriger. Bei 42,27 USD erreichte der Anteilsschein am 11.04.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Rubrik-Aktie ist somit 59,60 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Für Rubrik-Aktionäre gab es im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden. Rubrik liess sich am 27.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,30 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Rubrik ein Ergebnis je Aktie von -0,49 USD vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Rubrik in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 37,89 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 427.26 Mio. USD im Vergleich zu 309.86 Mio. USD im Vorjahresquartal.

Am 03.12.2026 werden die Q3 2027-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Analysten erwarten für 2027 einen Gewinn in Höhe von 0,503 USD je Rubrik-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Tischenko Irina / Shutterstock.com
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