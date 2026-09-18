Rubrik Aktie News: Rubrik am Freitagnachmittag mit negativen Vorzeichen

Die Rubrik-Aktie wies um 16:28 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 1,6 Prozent auf 106,14 USD abwärts. Der Kurs der Rubrik-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 105,38 USD nach. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 109,00 USD. Zuletzt wechselten 74'997 Rubrik-Aktien den Besitzer.

Bei 109,00 USD markierte der Titel am 18.09.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 2,69 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 42,27 USD am 11.04.2026. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Rubrik-Aktie 151,10 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2026 0,000 USD an Rubrik-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Die Zahlen des am 31.07.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Rubrik am 27.08.2026. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,30 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,49 USD je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 37,89 Prozent auf 427.26 Mio. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 309.86 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Rubrik wird die nächste Bilanz für Q3 2027 voraussichtlich am 03.12.2026 vorlegen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2027 auf 0,503 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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