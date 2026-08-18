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18.08.2026 20:27:13

Rubrik Aktie News: Rubrik zieht am Dienstagabend an

Rubrik Aktie News: Rubrik zieht am Dienstagabend an

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Rubrik. Die Rubrik-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,9 Prozent auf 101,88 USD.

Rubrik
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Die Aktionäre schickten das Papier von Rubrik nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 20:26 Uhr 0,9 Prozent auf 101,88 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Rubrik-Aktie bisher bei 104,19 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 100,00 USD. Zuletzt wurden via New York 189'457 Rubrik-Aktien umgesetzt.

Am 15.08.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 106,39 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Rubrik-Aktie liegt somit 4,24 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 11.04.2026 (42,27 USD). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Rubrik-Aktie derzeit noch 58,51 Prozent Luft nach unten.

Zuletzt erhielten Rubrik-Aktionäre im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus. Am 04.06.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.04.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Rubrik vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,21 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,53 USD je Aktie erwirtschaftet. Das vergangene Quartal hat Rubrik mit einem Umsatz von insgesamt 387.07 Mio. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 278.48 Mio. USD erwirtschaftet worden waren, um 38,99 Prozent gesteigert.

Die kommende Q2 2027-Kennzahlen werden voraussichtlich am 27.08.2026 veröffentlicht. Experten erwarten die Q2 2028-Kennzahlen am 14.09.2027.

Der Gewinn 2027 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,310 USD je Rubrik-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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