Rubrik Aktie News: Rubrik am Dienstagnachmittag stärker

Die Rubrik-Aktie notierte im New York-Handel um 16:28 Uhr in Grün und gewann 0,3 Prozent auf 101,28 USD. In der Spitze gewann die Rubrik-Aktie bis auf 104,19 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 100,00 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 89'317 Rubrik-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 106,39 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (15.08.2026). Derzeit notiert die Rubrik-Aktie damit 4,80 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 11.04.2026 bei 42,27 USD. Der derzeitige Kurs der Rubrik-Aktie liegt somit 139,60 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2026 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD. Am 04.06.2026 äusserte sich Rubrik zu den Kennzahlen des am 30.04.2026 ausgelaufenen Quartals. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,21 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,53 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 38,99 Prozent auf 387.07 Mio. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 278.48 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Am 27.08.2026 werden die Q2 2027-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2028-Bilanz am 14.09.2027.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Rubrik einen Gewinn von 0,310 USD je Aktie in der Bilanz 2027 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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