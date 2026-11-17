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17.11.2026 20:27:13
Rubrik Aktie News: Rubrik am Dienstagabend mit Verlusten
Die Aktie von Rubrik gehört am Dienstagabend zu den Verlierern des Tages. Der Rubrik-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 3,8 Prozent auf 101,99 USD.
Die Aktie verlor um 20:26 Uhr in der New York-Sitzung 3,8 Prozent auf 101,99 USD. Zwischenzeitlich weitete die Rubrik-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 98,00 USD aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 107,09 USD. Zuletzt wechselten 205'297 Rubrik-Aktien den Besitzer.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 139,84 USD. Dieser Kurs wurde am 29.10.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Rubrik-Aktie mit einem Kursplus von 37,11 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 42,27 USD ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Rubrik-Aktie 141,28 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Nachdem Rubrik seine Aktionäre 2026 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten. Am 27.08.2026 legte Rubrik die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.07.2026 endete, vor. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,30 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Rubrik ein EPS von -0,49 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 427.26 Mio. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 37,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 309.86 Mio. USD in den Büchern standen.
Die Vorlage der Q3 2027-Finanzergebnisse wird am 30.11.2026 erwartet. Mit der Präsentation der Q3 2028-Finanzergebnisse von Rubrik rechnen Experten am 09.12.2027.
Analysten erwarten für 2027 einen Gewinn in Höhe von 0,504 USD je Rubrik-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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