Die Aktionäre schickten das Papier von Rubrik nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 16:28 Uhr 3,0 Prozent auf 102,82 USD. Die Rubrik-Aktie sank bis auf 102,35 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 107,09 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 44'248 Rubrik-Aktien.

Am 29.10.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 139,84 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 36,00 Prozent hinzugewinnen. Am 11.04.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 42,27 USD ab. Der aktuelle Kurs der Rubrik-Aktie ist somit 58,89 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem Rubrik seine Aktionäre 2026 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Rubrik am 27.08.2026 vor. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,30 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,49 USD je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Rubrik 427.26 Mio. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 37,89 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 309.86 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Die kommende Q3 2027-Kennzahlen werden voraussichtlich am 30.11.2026 veröffentlicht. Mit der Vorlage der Q3 2028-Bilanz von Rubrik rechnen Experten am 09.12.2027.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Rubrik einen Gewinn von 0,504 USD je Aktie in der Bilanz 2027 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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