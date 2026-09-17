Rubrik Aktie News: Rubrik legt am Donnerstagabend zu

Die Rubrik-Aktie stand in der New York-Sitzung um 20:26 Uhr 2,3 Prozent im Plus bei 107,35 USD. Der Kurs der Rubrik-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 108,94 USD zu. Bei 103,05 USD eröffnete der Anteilsschein. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 314'113 Rubrik-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 108,94 USD markierte der Titel am 17.09.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 1,48 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 42,27 USD. Dieser Wert wurde am 11.04.2026 erreicht. Mit einem Kursverlust von 60,62 Prozent würde die Rubrik-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2026 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Rubrik-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. Rubrik liess sich am 27.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Rubrik vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,30 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,49 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 37,89 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 427.26 Mio. USD, während im Vorjahreszeitraum 309.86 Mio. USD ausgewiesen worden waren.

Die Kennzahlen für Q3 2027 dürfte Rubrik am 03.12.2026 präsentieren.

Experten taxieren den Rubrik-Gewinn für das Jahr 2027 auf 0,503 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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