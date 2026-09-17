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17.09.2026 16:29:00

Rubrik Aktie News: Rubrik am Donnerstagnachmittag mit Aufschlag

Rubrik Aktie News: Rubrik am Donnerstagnachmittag mit Aufschlag

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Rubrik. Zuletzt ging es für das Rubrik-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 1,9 Prozent auf 107,00 USD.

Rubrik
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Das Papier von Rubrik konnte um 16:28 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 1,9 Prozent auf 107,00 USD. Bei 107,00 USD erreichte die Rubrik-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 103,05 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via New York 134'646 Rubrik-Aktien den Besitzer.

Bei 107,86 USD erreichte der Titel am 28.08.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Rubrik-Aktie mit einem Kursplus von 0,80 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 42,27 USD am 11.04.2026. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 60,50 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Rubrik-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Am 27.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,30 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,49 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite standen 427.26 Mio. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 309.86 Mio. USD umgesetzt.

Voraussichtlich am 03.12.2026 dürfte Rubrik Anlegern einen Blick in die Q3 2027-Bilanz gewähren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2027 auf 0,503 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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