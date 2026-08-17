Rubrik Aktie News: Rubrik tendiert am Abend südwärts

Das Papier von Rubrik gab in der New York-Sitzung ab. Um 20:26 Uhr ging es um 0,2 Prozent auf 102,01 USD abwärts. Das bisherige Tagestief markierte Rubrik-Aktie bei 98,55 USD. Bei 101,50 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 188'241 Rubrik-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 14.08.2026 bei 106,39 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 4,29 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 11.04.2026 auf bis zu 42,27 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Rubrik-Aktie derzeit noch 58,56 Prozent Luft nach unten.

Experten gehen davon aus, dass Rubrik-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Rubrik 0,000 USD aus. Rubrik liess sich am 04.06.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.04.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,21 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Rubrik ein Ergebnis je Aktie von -0,53 USD vermeldet. Der Umsatz wurde auf 387.07 Mio. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 278.48 Mio. USD umgesetzt worden waren.

Mit der Q2 2027-Bilanzvorlage von Rubrik wird am 27.08.2026 gerechnet. Experten erwarten die Q2 2028-Kennzahlen am 14.09.2027.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2027 0,310 USD je Aktie in den Rubrik-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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