Rubrik Aktie News: Rubrik am Montagnachmittag mit negativen Vorzeichen

Das Papier von Rubrik gab in der New York-Sitzung ab. Um 16:28 Uhr ging es um 2,1 Prozent auf 100,10 USD abwärts. Das bisherige Tagestief markierte Rubrik-Aktie bei 98,55 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 101,50 USD. Bisher wurden via New York 74'358 Rubrik-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 14.08.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 106,39 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Rubrik-Aktie damit 5,91 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 11.04.2026 bei 42,27 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Rubrik-Aktie 136,81 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Rubrik-Anleger erhielten im Jahr 2026 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Rubrik veröffentlichte am 04.06.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.04.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,21 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,53 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 38,99 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 387.07 Mio. USD, während im Vorjahreszeitraum 278.48 Mio. USD ausgewiesen worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2027 wird am 27.08.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2028-Bilanz auf den 14.09.2027.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Rubrik einen Gewinn von 0,310 USD je Aktie in der Bilanz 2027 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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