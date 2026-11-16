Die Rubrik-Aktie notierte um 20:26 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 2,5 Prozent auf 107,58 USD. Die Rubrik-Aktie gab in der Spitze bis auf 104,82 USD nach. Bei 107,24 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 96'472 Rubrik-Aktien.

Bei einem Wert von 139,84 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (29.10.2026). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Rubrik-Aktie derzeit noch 29,99 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 11.04.2026 Kursverluste bis auf 42,27 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 60,71 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Rubrik-Aktie.

Im Jahr 2026 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Rubrik-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. Die Bilanz zum am 31.07.2026 abgelaufenen Quartal legte Rubrik am 27.08.2026 vor. Rubrik hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,30 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,49 USD je Aktie gewesen. Im abgelaufenen Quartal hat Rubrik 427.26 Mio. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 37,89 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 309.86 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Am 30.11.2026 dürfte die Q3 2027-Bilanz von Rubrik veröffentlicht werden. Mit der Präsentation der Q3 2028-Finanzergebnisse von Rubrik rechnen Experten am 09.12.2027.

Analysten erwarten für 2027 einen Gewinn in Höhe von 0,503 USD je Rubrik-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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