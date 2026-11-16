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16.11.2026 16:29:00
Rubrik Aktie News: Rubrik fällt am Montagnachmittag
Die Aktie von Rubrik gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Rubrik-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 3,3 Prozent auf 106,77 USD.
Die Rubrik-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 16:28 Uhr um 3,3 Prozent auf 106,77 USD ab. Das Tagestief markierte die Rubrik-Aktie bei 104,95 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 107,24 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 33'415 Rubrik-Aktien umgesetzt.
Am 29.10.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 139,84 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Rubrik-Aktie ist somit 30,97 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 11.04.2026 auf bis zu 42,27 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 60,41 Prozent.
Nachdem Rubrik seine Aktionäre 2026 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten. Am 27.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,30 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,49 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 427.26 Mio. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 37,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 309.86 Mio. USD in den Büchern standen.
Am 30.11.2026 dürfte die Q3 2027-Bilanz von Rubrik veröffentlicht werden. Experten kalkulieren am 09.12.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2028-Bilanz von Rubrik.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2027 liegen bei durchschnittlich 0,503 USD je Rubrik-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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