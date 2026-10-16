Rubrik Aktie News: Bären lasten am Abend auf Rubrik

Um 20:26 Uhr fiel die Rubrik-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 7,6 Prozent auf 109,65 USD ab. Zwischenzeitlich weitete die Rubrik-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 109,05 USD aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 119,27 USD. Von der Rubrik-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 188'170 Stück gehandelt.

Am 07.10.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 127,89 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 16,63 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 11.04.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 42,27 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 61,45 Prozent.

Rubrik-Aktionäre bezogen im Jahr 2026 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen. Rubrik gewährte am 27.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.07.2026 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,30 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,49 USD je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 427.26 Mio. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 37,89 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Rubrik einen Umsatz von 309.86 Mio. USD eingefahren.

Die Vorlage der Q3 2027-Finanzergebnisse wird am 03.12.2026 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Rubrik im Jahr 2028 0,768 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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