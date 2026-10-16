Rubrik Aktie 134200812 / US7811541090
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16.10.2026 16:29:00
Rubrik Aktie News: Rubrik am Freitagnachmittag schwächer
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Rubrik. Die Rubrik-Aktie rutschte in der New York-Sitzung zuletzt um 4,4 Prozent auf 113,38 USD ab.
Die Rubrik-Aktie notierte um 16:28 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 4,4 Prozent auf 113,38 USD. Die Abwärtsbewegung der Rubrik-Aktie ging bis auf 113,28 USD. Bei 119,27 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via New York 75'597 Rubrik-Aktien den Besitzer.
Mit einem Kursgewinn bis auf 127,89 USD erreichte der Titel am 07.10.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Rubrik-Aktie liegt somit 11,35 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 42,27 USD fiel das Papier am 11.04.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 62,72 Prozent würde die Rubrik-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Experten gehen davon aus, dass Rubrik-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Rubrik 0,000 USD aus. Rubrik gewährte am 27.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.07.2026 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,30 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,49 USD je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Rubrik 427.26 Mio. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 37,89 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 309.86 Mio. USD erwirtschaftet worden.
Rubrik wird die nächste Bilanz für Q3 2027 voraussichtlich am 03.12.2026 vorlegen.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2028 auf 0,768 USD je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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