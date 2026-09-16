Rubrik Aktie News: Rubrik zeigt sich am Mittwochabend freundlich

Um 20:26 Uhr konnte die Aktie von Rubrik zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,3 Prozent auf 103,91 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Rubrik-Aktie bei 105,50 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 101,97 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 202'624 Rubrik-Aktien.

Bei 107,86 USD erreichte der Titel am 28.08.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Rubrik-Aktie liegt somit 3,66 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 42,27 USD fiel das Papier am 11.04.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Rubrik-Aktie mit einem Verlust von 59,32 Prozent wieder erreichen.

2026 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD. Rubrik liess sich am 27.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,30 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,49 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 427.26 Mio. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 309.86 Mio. USD umgesetzt.

Am 03.12.2026 dürfte die Q3 2027-Bilanz von Rubrik veröffentlicht werden.

In der Rubrik-Bilanz dürfte laut Analysten 2027 0,503 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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