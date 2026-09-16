Rubrik Aktie News: Rubrik am Mittwochnachmittag mit grünen Vorzeichen

Um 16:28 Uhr sprang die Rubrik-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 103,98 USD zu. In der Spitze gewann die Rubrik-Aktie bis auf 105,50 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 101,97 USD. Zuletzt wechselten via New York 100'791 Rubrik-Aktien den Besitzer.

Am 28.08.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 107,86 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 3,73 Prozent könnte die Rubrik-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 42,27 USD. Dieser Wert wurde am 11.04.2026 erreicht. Der derzeitige Kurs der Rubrik-Aktie liegt somit 145,99 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2026 erhielten Rubrik-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Rubrik am 27.08.2026. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,30 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Rubrik ein EPS von -0,49 USD in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 37,89 Prozent auf 427.26 Mio. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 309.86 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2027-Kennzahlen werden voraussichtlich am 03.12.2026 veröffentlicht.

Von Analysten wird erwartet, dass Rubrik im Jahr 2027 0,503 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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