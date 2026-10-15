Rubrik Aktie News: Rubrik tendiert am Donnerstagabend fester

Im New York-Handel gewannen die Rubrik-Papiere um 20:26 Uhr 2,4 Prozent. Den Tageshöchststand markierte die Rubrik-Aktie bei 117,02 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 109,30 USD. Zuletzt wurden via New York 285'712 Rubrik-Aktien umgesetzt.

Am 07.10.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 127,89 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 9,61 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Rubrik-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 11.04.2026 Kursverluste bis auf 42,27 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Rubrik-Aktie mit einem Verlust von 63,77 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2026 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Rubrik-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. Rubrik veröffentlichte am 27.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Rubrik vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,30 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,49 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Rubrik in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 37,89 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 427.26 Mio. USD im Vergleich zu 309.86 Mio. USD im Vorjahresquartal.

Rubrik wird die nächste Bilanz für Q3 2027 voraussichtlich am 03.12.2026 vorlegen.

Der Gewinn 2028 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,768 USD je Rubrik-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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