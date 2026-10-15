Rubrik Aktie News: Rubrik tendiert am Donnerstagnachmittag schwächer

Die Rubrik-Aktie gab im New York-Handel um 16:28 Uhr um 1,3 Prozent auf 112,37 USD nach. Die Abwärtsbewegung der Rubrik-Aktie ging bis auf 106,92 USD. Bei 109,30 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Von der Rubrik-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 94'848 Stück gehandelt.

Bei 127,89 USD erreichte der Titel am 07.10.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Rubrik-Aktie damit 12,14 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 11.04.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 42,27 USD ab. Mit einem Abschlag von mindestens 62,38 Prozent könnte die Rubrik-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Zuletzt erhielten Rubrik-Aktionäre im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus. Die Zahlen des am 31.07.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Rubrik am 27.08.2026. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,30 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,49 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 427.26 Mio. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 37,89 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Rubrik einen Umsatz von 309.86 Mio. USD eingefahren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2027 dürfte Rubrik am 03.12.2026 vorlegen.

Experten gehen davon aus, dass Rubrik im Jahr 2028 0,768 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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