Rubrik Aktie 134200812 / US7811541090
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15.09.2026 20:27:13
Rubrik Aktie News: Anleger greifen bei Rubrik am Abend zu
Die Aktie von Rubrik zählt am Dienstagabend zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Rubrik konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 1,3 Prozent auf 101,47 USD.
Die Rubrik-Aktie notierte im New York-Handel um 20:26 Uhr in Grün und gewann 1,3 Prozent auf 101,47 USD. Den Tageshöchststand markierte die Rubrik-Aktie bei 101,78 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 98,00 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 224'438 Rubrik-Aktien umgesetzt.
Am 28.08.2026 erreichte der Anteilsschein mit 107,86 USD ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Rubrik-Aktie 6,30 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 42,27 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (11.04.2026). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Rubrik-Aktie derzeit noch 58,34 Prozent Luft nach unten.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Rubrik-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Rubrik am 27.08.2026. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,30 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,49 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 427.26 Mio. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 309.86 Mio. USD umgesetzt worden waren.
Die Vorlage der Q3 2027-Finanzergebnisse wird für den 03.12.2026 terminiert.
Für das Jahr 2027 gehen Analysten von einem Rubrik-Gewinn in Höhe von 0,503 USD je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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