Rubrik Aktie News: Rubrik wird am Nachmittag ausgebremst

Die Rubrik-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 16:28 Uhr um 0,7 Prozent auf 99,47 USD ab. Bei 97,95 USD markierte die Rubrik-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 98,00 USD. Zuletzt wechselten via New York 93'045 Rubrik-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (107,86 USD) erklomm das Papier am 28.08.2026. Mit einem Zuwachs von mindestens 8,43 Prozent könnte die Rubrik-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 42,27 USD erreichte der Anteilsschein am 11.04.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 57,50 Prozent.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2026. Am 27.08.2026 hat Rubrik die Kennzahlen zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,30 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Rubrik ein Ergebnis je Aktie von -0,49 USD vermeldet. Beim Umsatz wurden 427.26 Mio. USD gegenüber 309.86 Mio. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 03.12.2026 erfolgen.

Analysten erwarten für 2027 einen Gewinn in Höhe von 0,503 USD je Rubrik-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Rubrik-Aktie

Geheimtipps 2026: Diese unterschätzten Aktien haben laut Analysten riesiges Potenzial