Rubrik Aktie News: Rubrik am Mittwochabend Verlust reich

Die Rubrik-Aktie musste um 20:26 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 4,4 Prozent auf 113,21 USD. Die Rubrik-Aktie sank bis auf 112,72 USD. Bei 114,50 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Bisher wurden via New York 232'759 Rubrik-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 07.10.2026 bei 127,89 USD. Mit einem Zuwachs von 12,97 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 11.04.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 42,27 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Rubrik-Aktie liegt somit 167,83 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Rubrik-Aktionäre bezogen im Jahr 2026 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen. Am 27.08.2026 lud Rubrik zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.07.2026 endete. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,30 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,49 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 427.26 Mio. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Rubrik 309.86 Mio. USD umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 03.12.2026 erfolgen.

Von Analysten wird erwartet, dass Rubrik im Jahr 2028 0,768 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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