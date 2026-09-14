Rubrik Aktie 134200812 / US7811541090
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14.09.2026 20:27:13
Rubrik Aktie News: Rubrik am Montagabend im Bullenmodus
Die Aktie von Rubrik gehört am Montagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Im New York-Handel gewannen die Rubrik-Papiere zuletzt 14,7 Prozent.
Um 20:26 Uhr sprang die Rubrik-Aktie im New York-Handel an und legte um 14,7 Prozent auf 99,37 USD zu. Die Rubrik-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 99,65 USD aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 90,15 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 438'669 Rubrik-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Am 28.08.2026 markierte das Papier bei 107,86 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 8,54 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 11.04.2026 auf bis zu 42,27 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Rubrik-Aktie 57,46 Prozent sinken.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2026. Am 27.08.2026 äusserte sich Rubrik zu den Kennzahlen des am 31.07.2026 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,30 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,49 USD erwirtschaftet worden. Das vergangene Quartal hat Rubrik mit einem Umsatz von insgesamt 427.26 Mio. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 309.86 Mio. USD erwirtschaftet worden waren, um 37,89 Prozent gesteigert.
Die Rubrik-Bilanz für Q3 2027 wird am 03.12.2026 erwartet.
Den erwarteten Gewinn je Rubrik-Aktie für das Jahr 2027 setzen Experten auf 0,503 USD fest.
Redaktion finanzen.ch
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