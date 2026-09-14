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14.09.2026 16:29:00

Rubrik Aktie News: Rubrik gewinnt am Nachmittag kräftig

Rubrik Aktie News: Rubrik gewinnt am Nachmittag kräftig

Die Aktie von Rubrik gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 8,7 Prozent auf 94,19 USD zu.

Rubrik
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Die Rubrik-Aktie konnte um 16:28 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 8,7 Prozent auf 94,19 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Rubrik-Aktie bei 94,90 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 90,15 USD. Bisher wurden heute 137'571 Rubrik-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 107,86 USD. Dieser Kurs wurde am 28.08.2026 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Rubrik-Aktie somit 12,67 Prozent niedriger. Am 11.04.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 42,27 USD ab. Der aktuelle Kurs der Rubrik-Aktie ist somit 55,12 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2026 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Rubrik-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Rubrik am 27.08.2026. Rubrik hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,30 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,49 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 37,89 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 427.26 Mio. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 309.86 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Am 03.12.2026 dürfte die Q3 2027-Bilanz von Rubrik veröffentlicht werden.

Für das Jahr 2027 gehen Analysten von einem Rubrik-Gewinn in Höhe von 0,503 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Brian A. Jackson / Shutterstock.com
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