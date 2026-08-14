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14.08.2026 20:27:13

Rubrik Aktie News: Rubrik am Freitagabend mit Kurseinbussen

Rubrik Aktie News: Rubrik am Freitagabend mit Kurseinbussen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Rubrik. Die Rubrik-Aktie rutschte in der New York-Sitzung zuletzt um 1,8 Prozent auf 103,20 USD ab.

Rubrik
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Die Aktie notierte um 20:26 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 1,8 Prozent auf 103,20 USD. Die Rubrik-Aktie sank bis auf 102,07 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 106,13 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 250'480 Rubrik-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 14.08.2026 auf bis zu 106,39 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 3,09 Prozent. Am 11.04.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 42,27 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 59,04 Prozent könnte die Rubrik-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Rubrik 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Rubrik veröffentlichte am 04.06.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.04.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,21 USD gegenüber -0,53 USD im Vorjahresquartal verkündet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Rubrik im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 38,99 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 387.07 Mio. USD. Im Vorjahresviertel waren 278.48 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Rubrik wird die nächste Bilanz für Q2 2027 voraussichtlich am 27.08.2026 vorlegen. Mit der Präsentation der Q2 2028-Finanzergebnisse von Rubrik rechnen Experten am 14.09.2027.

Beim Gewinn 2027 gehen Experten vorab davon aus, dass Rubrik ein EPS in Höhe von 0,310 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Jirsak / Shutterstock
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