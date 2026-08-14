Rubrik Aktie News: Rubrik büsst am Freitagnachmittag ein

Die Rubrik-Aktie gab im New York-Handel um 16:28 Uhr um 1,5 Prozent auf 103,48 USD nach. Bei 103,00 USD markierte die Rubrik-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 106,13 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 149'484 Rubrik-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (106,39 USD) erklomm das Papier am 14.08.2026. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Rubrik-Aktie mit einem Kursplus von 2,81 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 42,27 USD ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 59,15 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Rubrik-Anleger erhielten im Jahr 2026 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Die Zahlen des am 30.04.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Rubrik am 04.06.2026. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,21 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Rubrik -0,53 USD je Aktie generiert. Im abgelaufenen Quartal hat Rubrik 387.07 Mio. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 38,99 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 278.48 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Rubrik wird die nächste Bilanz für Q2 2027 voraussichtlich am 27.08.2026 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2028-Bilanz auf den 14.09.2027.

In der Rubrik-Bilanz dürfte laut Analysten 2027 0,310 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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