Rubrik Aktie News: Investoren trennen sich am Abend vermehrt von Rubrik

Die Rubrik-Aktie wies um 20:26 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 110,13 USD abwärts. Die Rubrik-Aktie gab in der Spitze bis auf 105,74 USD nach. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 112,69 USD. Der Tagesumsatz der Rubrik-Aktie belief sich zuletzt auf 116'196 Aktien.

Am 29.10.2026 erreichte der Anteilsschein mit 139,84 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 26,98 Prozent. Am 11.04.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 42,27 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Rubrik-Aktie derzeit noch 61,62 Prozent Luft nach unten.

Nachdem Rubrik seine Aktionäre 2026 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten. Die Bilanz zum am 31.07.2026 abgelaufenen Quartal legte Rubrik am 27.08.2026 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,30 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,49 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 427.26 Mio. USD – ein Plus von 37,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Rubrik 309.86 Mio. USD erwirtschaftet hatte.

Mit der Q3 2027-Bilanzvorlage von Rubrik wird am 30.11.2026 gerechnet. Experten erwarten die Q3 2028-Kennzahlen am 09.12.2027.

Der Gewinn 2027 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,503 USD je Rubrik-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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