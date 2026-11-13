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13.11.2026 16:29:00

Rubrik Aktie News: Rubrik am Nachmittag mit Abschlägen

Rubrik Aktie News: Rubrik am Nachmittag mit Abschlägen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Rubrik. Die Rubrik-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 3,0 Prozent auf 107,11 USD ab.

Rubrik
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Die Rubrik-Aktie stand in der New York-Sitzung um 16:28 Uhr 3,0 Prozent im Minus bei 107,11 USD. Der Kurs der Rubrik-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 107,11 USD nach. Bei 112,69 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Rubrik-Aktien beläuft sich auf 41'897 Stück.

Am 29.10.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 139,84 USD an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Rubrik-Aktie 30,56 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 11.04.2026 auf bis zu 42,27 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Rubrik-Aktie 60,54 Prozent sinken.

Nachdem Rubrik seine Aktionäre 2026 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten. Am 27.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,30 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Rubrik -0,49 USD je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 427.26 Mio. USD – ein Plus von 37,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Rubrik 309.86 Mio. USD erwirtschaftet hatte.

Rubrik dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2027 voraussichtlich am 30.11.2026 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2028-Bilanz auf den 09.12.2027.

Von Analysten wird erwartet, dass Rubrik im Jahr 2027 0,503 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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Short 16’669.66 8.71 SLB6MU
SMI-Kurs: 15’106.12 13.11.2026 17:30:00
Long 14’437.06 19.42 S3DFBU
Long 14’116.36 13.77 SPBTLU
Long 13’495.65 8.86 SYBVIU
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