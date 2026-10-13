Rubrik Aktie 134200812 / US7811541090
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13.10.2026 20:27:13
Rubrik Aktie News: Rubrik am Abend mit Verlusten
Die Aktie von Rubrik gehört am Dienstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Rubrik nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 119,36 USD.
Um 20:26 Uhr rutschte die Rubrik-Aktie in der New York-Sitzung um 0,5 Prozent auf 119,36 USD ab. Bei 117,83 USD markierte die Rubrik-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 118,37 USD. Der Tagesumsatz der Rubrik-Aktie belief sich zuletzt auf 170'721 Aktien.
Am 07.10.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 127,89 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 7,15 Prozent über dem aktuellen Kurs der Rubrik-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 11.04.2026 auf bis zu 42,27 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Rubrik-Aktie mit einem Verlust von 64,59 Prozent wieder erreichen.
Nachdem Rubrik seine Aktionäre 2026 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten. Die Zahlen des am 31.07.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Rubrik am 27.08.2026. Rubrik hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,30 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,49 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde auf 427.26 Mio. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 309.86 Mio. USD umgesetzt worden waren.
Am 03.12.2026 dürfte die Q3 2027-Bilanz von Rubrik veröffentlicht werden.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2028 auf 0,768 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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