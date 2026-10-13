Rubrik Aktie News: Rubrik schiebt sich am Nachmittag vor

Das Papier von Rubrik legte um 16:28 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 1,2 Prozent auf 121,51 USD. Im Tageshoch stieg die Rubrik-Aktie bis auf 122,00 USD. Mit einem Wert von 118,37 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 50'506 Rubrik-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 127,89 USD erreichte der Titel am 07.10.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 5,25 Prozent könnte die Rubrik-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 11.04.2026 gab der Anteilsschein bis auf 42,27 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 65,21 Prozent könnte die Rubrik-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gehen davon aus, dass Rubrik-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Rubrik 0,000 USD aus. Am 27.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,30 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Rubrik -0,49 USD je Aktie generiert. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 37,89 Prozent auf 427.26 Mio. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 309.86 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Rubrik wird die nächste Bilanz für Q3 2027 voraussichtlich am 03.12.2026 vorlegen.

Beim Gewinn 2028 gehen Experten vorab davon aus, dass Rubrik ein EPS in Höhe von 0,768 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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