Rubrik Aktie News: Rubrik am Donnerstagnachmittag mit sattem Kursplus

Die Aktionäre schickten das Papier von Rubrik nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 16:28 Uhr 5,0 Prozent auf 101,60 USD. Die Rubrik-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 101,70 USD aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 97,67 USD. Bisher wurden via New York 161'499 Rubrik-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 13.08.2026 erreichte der Anteilsschein mit 101,70 USD ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 0,10 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Rubrik-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 11.04.2026 bei 42,27 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 58,40 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2026 erhielten Rubrik-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Am 04.06.2026 hat Rubrik in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.04.2026 – vorgestellt. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,21 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,53 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Im abgelaufenen Quartal hat Rubrik 387.07 Mio. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 38,99 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 278.48 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 27.08.2026 erfolgen. Schätzungsweise am 14.09.2027 dürfte Rubrik die Q2 2028-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten taxieren den Rubrik-Gewinn für das Jahr 2027 auf 0,310 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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