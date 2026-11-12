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12.11.2026 20:27:13
Rubrik Aktie News: Rubrik am Donnerstagabend stärker
Die Aktie von Rubrik zählt am Donnerstagabend zu den Gewinnern des Tages. Im New York-Handel gewannen die Rubrik-Papiere zuletzt 1,2 Prozent.
Die Aktie notierte um 20:26 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 1,2 Prozent auf 110,59 USD zu. Im Tageshoch stieg die Rubrik-Aktie bis auf 112,14 USD. Mit einem Wert von 106,28 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 108'336 Rubrik-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Mit einem Kursgewinn bis auf 139,84 USD erreichte der Titel am 29.10.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 26,45 Prozent über dem aktuellen Kurs der Rubrik-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 11.04.2026 auf bis zu 42,27 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 61,78 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Experten gehen davon aus, dass Rubrik-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Rubrik 0,000 USD aus. Die Bilanz zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Rubrik am 27.08.2026. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,30 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,49 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 427.26 Mio. USD – das entspricht einem Zuwachs von 37,89 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 309.86 Mio. USD erwirtschaftet worden.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2027 dürfte Rubrik am 30.11.2026 präsentieren. Die Q3 2028-Finanzergebnisse könnte Rubrik möglicherweise am 09.12.2027 präsentieren.
Experten gehen davon aus, dass Rubrik im Jahr 2027 0,503 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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