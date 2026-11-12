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12.11.2026 16:29:00
Rubrik Aktie News: Rubrik gibt am Nachmittag nach
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Rubrik. Die Rubrik-Aktie notierte zuletzt im New York-Handel in Rot und verlor 2,4 Prozent auf 106,68 USD.
Um 16:28 Uhr ging es für die Rubrik-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 2,4 Prozent auf 106,68 USD. Der Kurs der Rubrik-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 105,40 USD nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 106,28 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Rubrik-Aktien beläuft sich auf 34'396 Stück.
Am 29.10.2026 erreichte der Anteilsschein mit 139,84 USD ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Rubrik-Aktie mit einem Kursplus von 31,08 Prozent wieder erreichen. Am 11.04.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 42,27 USD ab. Mit Abgaben von 60,38 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Im Jahr 2026 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Rubrik-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. Am 27.08.2026 hat Rubrik die Kennzahlen zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,30 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,49 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 427.26 Mio. USD – ein Plus von 37,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Rubrik 309.86 Mio. USD erwirtschaftet hatte.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2027 dürfte Rubrik am 30.11.2026 präsentieren. Am 09.12.2027 wird Rubrik schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2028 präsentieren.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2027 liegen bei durchschnittlich 0,503 USD je Rubrik-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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