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12.10.2026 20:27:13

Rubrik Aktie News: Rubrik am Montagabend Verlust reich

Rubrik Aktie News: Rubrik am Montagabend Verlust reich

Die Aktie von Rubrik gehört am Montagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der New York-Sitzung 3,6 Prozent auf 120,61 USD.

Rubrik
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Die Rubrik-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 20:26 Uhr um 3,6 Prozent auf 120,61 USD ab. Das Tagestief markierte die Rubrik-Aktie bei 120,00 USD. Bei 126,20 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 134'084 Rubrik-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 07.10.2026 auf bis zu 127,89 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 6,04 Prozent Plus fehlen der Rubrik-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 42,27 USD. Dieser Wert wurde am 11.04.2026 erreicht. Abschläge von 64,95 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2026 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Rubrik-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. Rubrik veröffentlichte am 27.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,30 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,49 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 427.26 Mio. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 37,89 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Rubrik einen Umsatz von 309.86 Mio. USD eingefahren.

Die Kennzahlen für Q3 2027 dürfte Rubrik am 03.12.2026 präsentieren.

Für das Jahr 2028 gehen Analysten von einem Rubrik-Gewinn in Höhe von 0,768 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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Short 14’726.14 13.93 STBYEU
Short 15’268.99 8.98 S1BKCU
SMI-Kurs: 13’863.69 12.10.2026 17:30:00
Long 13’310.24 19.98 SOB7MU
Long 13’011.44 13.93 SDFBZU
Long 12’461.14 8.98 SATBJU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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