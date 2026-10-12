Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’852 0.5%  SPI 19’626 0.4%  Dow 51’902 0.5%  DAX 25’244 0.6%  Euro 0.9322 0.3%  EStoxx50 6’196 0.4%  Gold 4’168 -0.6%  Bitcoin 68’859 -0.8%  Dollar 0.8343 0.5%  Öl 107.0 2.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Partners Group2460882Zurich Insurance1107539Novartis1200526Swiss Re12688156Rheinmetall345850
Anzeige

Wo Infrastruktur auf Innovation trifft

Hier informieren
Top News
Amazon-Aktie gibt nach: Konzern verhandelt über milliardenschwere KI-Übernahme
Tesla: Aus „Full Self-Driving” wird in Europa „Tesla Assisted Driving” - Aktie schwächelt
Microsoft vor 4-Billionen-Dollar-Bewertung: Welche Risiken Anleger beachten sollten
Microsoft-Aktie: Konzernchef Nadella warnt vor unkontrollierbarer KI
Nach Rekord-Buchgewinn: So geht es mit der Strategy-Aktie weiter
Suche...
ETF Sparplan

Rubrik Aktie 134200812 / US7811541090

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

12.10.2026 16:29:00

Rubrik Aktie News: Rubrik am Montagnachmittag tiefer

Rubrik Aktie News: Rubrik am Montagnachmittag tiefer

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Rubrik. Zuletzt ging es für die Rubrik-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 1,4 Prozent auf 123,45 USD.

Rubrik
101.74 CHF 0.06%
Kaufen Verkaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von Rubrik nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 16:28 Uhr 1,4 Prozent auf 123,45 USD. Das Tagestief markierte die Rubrik-Aktie bei 123,45 USD. Bei 126,20 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Zuletzt wechselten via New York 55'763 Rubrik-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 127,89 USD. Dieser Kurs wurde am 07.10.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Rubrik-Aktie mit einem Kursplus von 3,60 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 11.04.2026 auf bis zu 42,27 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Rubrik-Aktie damit 192,05 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2026 erhielten Rubrik-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Am 27.08.2026 hat Rubrik die Kennzahlen zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,30 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Rubrik -0,49 USD je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 427.26 Mio. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 37,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 309.86 Mio. USD in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q3 2027-Finanzergebnisse wird am 03.12.2026 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2028 auf 0,768 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Rubrik-Aktie

Geheimtipps 2026: Diese unterschätzten Aktien haben laut Analysten riesiges Potenzial


Bildquelle: Brian A. Jackson / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: ABB: Vorfreude ist die schönste Freude

Die Aktie des Industriekonzerns macht sich daran, eine kurzfristige Konsolidierungsphase abzuschliessen. Mit Blick auf die anstehenden Zahlenvorlage könnten sich bei ABB eine Chance auf der Long-Seite bieten.

Weiterlesen!

Analysen zu Rubrik

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?

Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.

https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

Inside Trading & Investment

14:45 Der Rhein als unterschätztes Risiko für die europäische Industrie
09:46 200-Tage-Linie hat erneut gehalten
09:28 SG-Marktüberblick: 12.10.2026
09:19 UBS Logo UBS KeyInvest: NASDAQ 100 – Nur ein Pullback?
11.10.26 Logo WHS Qualitätsaktien erkennen: Warum BASF enttäuscht und Visa überzeugt!
09.10.26 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - Produktdetails Basiswerte 23.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Lam Research, Oracle, Palantir Technologies
08.10.26 Julius Bär: 12.25% p.a. JB Autocallable Barrier Reverse Convertible (65%) auf Interroll Holding AG
05.10.26 ETF Compass Q3-Review: Satelliten mit bis zu 68 Prozent Plus, doch Clean Energy stürzt ab
02.10.26 Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’404.92 19.70 SDB1PU
Short 14’687.56 13.86 S3BCYU
Short 15’229.45 8.95 SJZBBU
SMI-Kurs: 13’851.90 12.10.2026 16:52:41
Long 13’259.22 19.70 S2BJ7U
Long 12’944.26 13.65 SRDBIU
Long 12’396.91 8.90 S6IBVU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Aktien in diesem Artikel

Rubrik 101.74 0.06% Rubrik

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Vom Börsenstar zum Problemfall: Was ist bei der Novo Nordisk-Aktie los?
Idorsia-Aktie zieht an: Neue Erkenntnisse zu zugelassenem Blutdruckmittel
Rheinmetall-Aktie: Air-Defence-Chef geht wegen Erschöpfung
NYSE-Handel: Anleger lassen Dow Jones letztendlich steigen
Nestlé-Aktie unbeeindruckt: Grossinvestment von 2 Milliarden Dollar in Mexiko beschlossen
Roche-Aktie fester: Neuer Augenwirkstoff überzeugt in Studien
Ölpreise und Renditen belasten Börsen: SMI beendet Handel mit deutlichen Verlusten -- DAX geht schwächer in den Feierabend -- US-Handel endet uneinheitlich -- Asiens Börsen letztlich tiefer
Die Performance der Kryptowährungen in KW 41: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Volkswagen-Aktie dennoch höher: Audi-Auslieferungen brechen ein - China wird für VW zum Problem

Top-Rankings

KW 41: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 41: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 41: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.