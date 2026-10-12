Rubrik Aktie 134200812 / US7811541090
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12.10.2026 16:29:00
Rubrik Aktie News: Rubrik am Montagnachmittag tiefer
Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Rubrik. Zuletzt ging es für die Rubrik-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 1,4 Prozent auf 123,45 USD.
Die Aktionäre schickten das Papier von Rubrik nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 16:28 Uhr 1,4 Prozent auf 123,45 USD. Das Tagestief markierte die Rubrik-Aktie bei 123,45 USD. Bei 126,20 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Zuletzt wechselten via New York 55'763 Rubrik-Aktien den Besitzer.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 127,89 USD. Dieser Kurs wurde am 07.10.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Rubrik-Aktie mit einem Kursplus von 3,60 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 11.04.2026 auf bis zu 42,27 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Rubrik-Aktie damit 192,05 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Im Jahr 2026 erhielten Rubrik-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Am 27.08.2026 hat Rubrik die Kennzahlen zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,30 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Rubrik -0,49 USD je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 427.26 Mio. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 37,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 309.86 Mio. USD in den Büchern standen.
Die Vorlage der Q3 2027-Finanzergebnisse wird am 03.12.2026 erwartet.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2028 auf 0,768 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
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