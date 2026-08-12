Rubrik Aktie News: Rubrik am Mittwochabend mit roter Tendenz

Die Aktionäre schickten das Papier von Rubrik nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 20:26 Uhr 0,6 Prozent auf 96,36 USD. Zwischenzeitlich weitete die Rubrik-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 94,98 USD aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 96,28 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Rubrik-Aktien beläuft sich auf 249'906 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (99,93 USD) erklomm das Papier am 11.08.2026. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Rubrik-Aktie somit 3,57 Prozent niedriger. Am 11.04.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 42,27 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 56,13 Prozent würde die Rubrik-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem Rubrik seine Aktionäre 2026 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten. Die Bilanz zum am 30.04.2026 abgelaufenen Quartal legte Rubrik am 04.06.2026 vor. Das EPS lag bei -0,21 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,53 USD je Aktie erzielt worden. Rubrik hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 387.07 Mio. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 38,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 278.48 Mio. USD erwirtschaftet worden waren.

Am 27.08.2026 dürfte die Q2 2027-Bilanz von Rubrik veröffentlicht werden. Die Vorlage der Q2 2028-Ergebnisse wird von Experten am 14.09.2027 erwartet.

Analysten erwarten für 2027 einen Gewinn in Höhe von 0,310 USD je Rubrik-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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