Rubrik Aktie News: Rubrik am Mittwochnachmittag mit Einbussen

Um 16:28 Uhr rutschte die Rubrik-Aktie in der New York-Sitzung um 1,4 Prozent auf 95,56 USD ab. Die Rubrik-Aktie gab in der Spitze bis auf 94,98 USD nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 96,28 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 64'270 Rubrik-Aktien.

Am 11.08.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 99,93 USD an. Mit einem Zuwachs von 4,57 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 11.04.2026 gab der Anteilsschein bis auf 42,27 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 55,77 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gehen davon aus, dass Rubrik-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Rubrik 0,000 USD aus. Am 04.06.2026 hat Rubrik die Kennzahlen zum am 30.04.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,21 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Rubrik ein EPS von -0,53 USD in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 387.07 Mio. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Rubrik 278.48 Mio. USD umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2027 dürfte Rubrik am 27.08.2026 präsentieren. Schätzungsweise am 14.09.2027 dürfte Rubrik die Q2 2028-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten taxieren den Rubrik-Gewinn für das Jahr 2027 auf 0,310 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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