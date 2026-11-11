|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
11.11.2026 20:27:13
Rubrik Aktie News: Rubrik legt am Mittwochabend zu
Die Aktie von Rubrik gehört am Mittwochabend zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das Rubrik-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 1,9 Prozent auf 111,46 USD.
Die Aktie notierte um 20:26 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 1,9 Prozent auf 111,46 USD zu. In der Spitze gewann die Rubrik-Aktie bis auf 115,49 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 115,30 USD. Von der Rubrik-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 102'587 Stück gehandelt.
Am 29.10.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 139,84 USD an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 25,46 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 11.04.2026 bei 42,27 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die Rubrik-Aktie mit einem Verlust von 62,08 Prozent wieder erreichen.
Zuletzt erhielten Rubrik-Aktionäre im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Rubrik am 27.08.2026. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,30 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Rubrik ein EPS von -0,49 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 427.26 Mio. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 37,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 309.86 Mio. USD in den Büchern standen.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2027 dürfte Rubrik am 03.12.2026 vorlegen.
Experten gehen davon aus, dass Rubrik im Jahr 2027 0,503 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Rubrik-Aktie
Geheimtipps 2026: Diese unterschätzten Aktien haben laut Analysten riesiges Potenzial
Trading Signals: Henkel - Der Umbau trägt Früchte
Starke Quartalszahlen, eine erhöhte Prognose und milliardenschwere Übernahmen sorgen für Schwung bei Henkel. Auch an der Börse läuft es rund: Die Aktie zählt 2026 zu den DAX-Outperformern und nimmt nun Kurs auf das Fünf-Jahres-Hoch.Weiterlesen!
Nachrichten zu Rubrik
|
16:29
|Rubrik Aktie News: Rubrik gibt am Nachmittag nach (finanzen.ch)
|
11.11.26
|Rubrik Aktie News: Rubrik legt am Mittwochabend zu (finanzen.ch)
|
26.08.26
|Ausblick: Rubrik präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
12.08.26
|Erste Schätzungen: Rubrik stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Rubrik
US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
Während KI und grosse Technologiekonzerne die Börse prägen, geraten andere Branchen aus dem Blickfeld vieler Anleger. Doch können gerade dort interessante Chancen entstehen?
In dieser Ausgabe von Wall Street Live spricht Olivia mit Tim Schäfer über die US-Midterms, die Stimmung in New York und die Reaktionen an der Börse. Ausserdem erklärt Tim, weshalb er US-Hausbauer und etablierte Lebensmittelkonzerne spannend findet – und warum er auch bei deutlichen Kursverlusten an seiner langfristigen Anlagestrategie festhält.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI nach Allzeithoch letztlich in Grün -- DAX nach Rekord schliesslich höher - erstmals 27'000-Punkte-Marke geknackt -- Asiens Börsen schliessen in Rot
Der heimische und der deutsche Leitindex erklommen am Donnerstag neue Rekordhochs. An den US-Börsen zeigt sich ein schwächerer Handel. Die Börsen in Asien verbuchten Verluste.