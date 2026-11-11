Rubrik Aktie News: Rubrik legt am Mittwochabend zu

Die Aktie notierte um 20:26 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 1,9 Prozent auf 111,46 USD zu. In der Spitze gewann die Rubrik-Aktie bis auf 115,49 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 115,30 USD. Von der Rubrik-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 102'587 Stück gehandelt.

Am 29.10.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 139,84 USD an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 25,46 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 11.04.2026 bei 42,27 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die Rubrik-Aktie mit einem Verlust von 62,08 Prozent wieder erreichen.

Zuletzt erhielten Rubrik-Aktionäre im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Rubrik am 27.08.2026. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,30 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Rubrik ein EPS von -0,49 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 427.26 Mio. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 37,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 309.86 Mio. USD in den Büchern standen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2027 dürfte Rubrik am 03.12.2026 vorlegen.

Experten gehen davon aus, dass Rubrik im Jahr 2027 0,503 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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