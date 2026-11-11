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11.11.2026 16:29:00
Rubrik Aktie News: Rubrik am Nachmittag mit Aufschlag
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Rubrik. Das Papier von Rubrik legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 1,5 Prozent auf 111,00 USD.
Das Papier von Rubrik legte um 16:28 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 1,5 Prozent auf 111,00 USD. Die Rubrik-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 115,49 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 115,30 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 43'480 Rubrik-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Am 29.10.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 139,84 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Rubrik-Aktie 25,98 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 11.04.2026 bei 42,27 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Rubrik-Aktie 61,92 Prozent sinken.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Rubrik-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Rubrik gewährte am 27.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.07.2026 abgelaufenen Quartals. Rubrik hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,30 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,49 USD je Aktie gewesen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Rubrik im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 37,89 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 427.26 Mio. USD. Im Vorjahresviertel waren 309.86 Mio. USD in den Büchern gestanden.
Die Vorlage der Q3 2027-Finanzergebnisse wird am 03.12.2026 erwartet.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2027 auf 0,503 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
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