Rubrik Aktie News: Rubrik fällt am Abend

Um 20:26 Uhr rutschte die Rubrik-Aktie in der New York-Sitzung um 2,7 Prozent auf 86,50 USD ab. Die Abwärtsbewegung der Rubrik-Aktie ging bis auf 85,82 USD. Bei 90,24 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 228'651 Rubrik-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 107,86 USD. Dieser Kurs wurde am 28.08.2026 erreicht. Der aktuelle Kurs der Rubrik-Aktie ist somit 24,69 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 42,27 USD ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 51,13 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass Rubrik-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Rubrik 0,000 USD aus. Rubrik gewährte am 27.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.07.2026 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,30 USD gegenüber -0,49 USD im Vorjahresquartal verkündet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 37,89 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 427.26 Mio. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 309.86 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2027 dürfte Rubrik am 03.12.2026 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2028-Bilanz auf den 14.09.2027.

Experten gehen davon aus, dass Rubrik im Jahr 2027 0,503 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Rubrik-Aktie

Geheimtipps 2026: Diese unterschätzten Aktien haben laut Analysten riesiges Potenzial