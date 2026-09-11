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11.09.2026 16:29:00

Rubrik Aktie News: Rubrik verzeichnet am Nachmittag Verluste

Rubrik Aktie News: Rubrik verzeichnet am Nachmittag Verluste

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Rubrik. Die Rubrik-Aktie musste zuletzt im New York-Handel abgeben und fiel um 1,4 Prozent auf 87,67 USD.

Rubrik
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Die Rubrik-Aktie notierte im New York-Handel um 16:28 Uhr mit Abschlägen von 1,4 Prozent bei 87,67 USD. Bei 86,75 USD markierte die Rubrik-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 90,24 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 90'772 Rubrik-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (107,86 USD) erklomm das Papier am 28.08.2026. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 23,03 Prozent hinzugewinnen. Bei 42,27 USD fiel das Papier am 11.04.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Rubrik-Aktie liegt somit 107,40 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2026 0,000 USD an Rubrik-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Rubrik liess sich am 27.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,30 USD gegenüber -0,49 USD im Vorjahresquartal verkündet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 37,89 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 427.26 Mio. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 309.86 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2027 wird am 03.12.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten erwarten die Q2 2028-Kennzahlen am 14.09.2027.

Analysten erwarten für 2027 einen Gewinn in Höhe von 0,503 USD je Rubrik-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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Short 14’655.78 13.74 S4IBZU
Short 15’185.55 8.95 SQBT1U
SMI-Kurs: 13’775.27 11.09.2026 17:30:17
Long 13’232.37 19.63 S2BJ7U
Long 12’918.34 13.60 SRDBIU
Long 12’372.63 8.84 S7SB9U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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