Rubrik Aktie News: Rubrik am Abend Verlust reich

Die Rubrik-Aktie notierte im New York-Handel um 20:26 Uhr mit Abschlägen von 0,6 Prozent bei 97,31 USD. In der Spitze büsste die Rubrik-Aktie bis auf 95,80 USD ein. Bei 97,28 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Von der Rubrik-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 233'715 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (99,93 USD) erklomm das Papier am 10.08.2026. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 2,69 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 42,27 USD am 11.04.2026. Der aktuelle Kurs der Rubrik-Aktie ist somit 56,56 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Rubrik-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Die Zahlen des am 30.04.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Rubrik am 04.06.2026. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,21 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,53 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Rubrik hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 387.07 Mio. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 38,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 278.48 Mio. USD erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 27.08.2026 dürfte Rubrik Anlegern einen Blick in die Q2 2027-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2028-Bilanz auf den 14.09.2027.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2027 0,310 USD je Aktie in den Rubrik-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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